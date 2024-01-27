民眾黨主席柯文哲26日拋出民眾黨8席立委投票立院政府院長「團進團出」，資深媒體人王瑞德披露，柯文哲在告訴8隻小雞，沒有人可以當年羹堯，柯才是雍正、才是頭！

新一屆立法正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲26日拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選，並且重申8席立委選舉立院正副院長會「團進團出」。

對此，資深媒體人王瑞德26日在《關鍵時刻》表示，關鍵8席是讓藍綠都必須去抱民眾黨，但現在被看破手腳，民進黨內部大概只有游錫堃一個人還在想說服民眾黨，投票給他當院長，但民進黨其他立委都沒有這種幻想。

江啓臣公開說，只要韓國瑜未當選院長，他就退選，王瑞德分析，民眾黨「院長投綠、副院長投藍」就沒搞頭了。

民眾黨如何投立院正副院長，王瑞德直言，過去出現過多少版本了，今天柯文哲突然在立院前開記者會，有兩個用意，對外告訴民眾，民眾黨勢力很大，是關鍵8席；對內在告訴8隻小雞，沒有人可以當年羹堯，柯才是雍正、才是頭。

最重要的一點，王瑞德強調，柯今天又說團進團出，「他又賺到一天聲量了！這才是他真正要的！」 柯不能接受下面有人網路聲量比他大。