民眾黨24日晚間舉辦尾牙餐會，黨公職齊聚，但民眾黨前立委蔡壁如卻說沒人通知。蔡壁如表示，是不是記者問錯了，還是怎麼樣，她不會介意，吃飯這件事情是小事，因為最近真的都在台中。

針對民眾黨尾牙，蔡壁如26日在政論節目《少康戰情室》中還原當時的情況表示，當時她去參加國民黨智庫副執行長、國民黨桃園市議員凌濤辦的國民黨青年團的一個對話，她就想去看看國民黨青年軍都長什麼樣子，因為民眾黨有很多年輕人。

蔡壁如接著指出，會後有一個記者會，記者突然對她說「昨天（24日）的尾牙，沒看到你」。然後她就愣了一下說，「尾牙？什麼尾牙？」新聞大概是這樣子出來的。

蔡壁如表示，這件事後來不知道為什麼就燒起來，後來民眾黨黨部在臉書上貼文說「他有邀請蔡壁如，不要以訛傳訛」後來他們也說，有邀請蔡壁如在1月27日。但問題是，當時她被記者問「為什麼尾牙妳沒來？」她當然是不知道有什麼尾牙？

蔡壁如指出，1月27日有兩場，一場是在彰化，另一場是在台中市的大甲公園，就是小草的見面會，他們有通知，並問她可不可以去？她說，「OK，27日她會去」。

蔡壁如表示，是不是記者問錯了，還是怎麼樣，她不會介意，吃飯這件事情是小事，因為最近她真的都在台中。