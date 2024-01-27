2024年美國降息趨勢確立，市場自去年第四季已樂觀期待，帶動美債殖利率自高點大幅回落，不過由於短線漲勢較猛，近期債市轉為區間整理。野村資產管理無限制固定收益團隊認為，債券市場已經反映今年聯準會降息5～6碼，但與央行官員的預期相較有過於樂觀的情況。由於美國景氣與降息時程將持續牽動市場情緒並造成波動，最佳的債市投資策略應該是以信用債為主，並且秉持多元布局、靈活調整的原則，複合型債券基金是相當適合的選擇。

野村資產管理無限制固定收益團隊主管，同時也是野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)表示，投資人應該多聆聽央行官員對於利率政策的看法，特別是聯準會的評論，聯準會已確認，預計在2024年降息75個基本點(三碼)，他們尚未具體說明降息時間，但重申在降息開始前利率將維持在高檔一段時間，這符合我們認為降息將在2024年中左右開始的觀點。

賀昱誠指出，近三個月以來債券市場強勁上漲，已經將未來聯準會降息5～6碼的幅度反映在內，市場已有點過度反應降息預期，可能會開始感到失望。

因此，在2024年初，投資團隊大幅增加了CDS為基礎的的避險部位，這種短期謹慎態度不會影響對於中期債市的樂觀看法。投資團隊預期美國經濟將繼續降溫，使聯準會有空間在2024年的中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，惟因債市已反應了大多數今年降息的幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資人需要靈活應變。

至於野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金目前的投資布局，佔比最大的是金融債，目前約47％，持有違約風險較低的歐洲銀行債券，不過其美元對沖的殖利率為中～高的個位數。另外，還有歐洲銀行的AT1或CoCo債券，除了極具吸引力的殖利率，還有資本增值的機會。佔比第二高(20％)的是新興市場債券，部分新興國家央行因應通膨降低已率先降息，目前持有的國家包括巴西、墨西哥和南非的當地貨幣債券。

除了前面提到因應短線過度反應降息所採取的避險部位(約7％)，基金目前亦持有9％的非投資等級債券以及10％的可轉換債券。

賀昱誠指出，目前在非投資等級債券的投資比重不高且為防禦導向，但團隊並不是不看好非投資等級債，但未來相對疲軟的經濟數據可能會影響投資信心，特別是偏向週期性的產業。至於可轉換債券，偏好美國及亞洲且以藍籌企業為主，看好其兼具下檔保護與資本增值的潛力。

野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金具有三大特色：真多元、真動態以及真風險控管。除了投資區域與債券種類的多元布局，一般複合債基金缺乏的「可轉換債券」亦納入其中，藉以參與股市上漲動能，並透過「股票賣權」避險，基金善於運用衍生性商品進行避險，績效掌握度更高。動態與靈活也是基金的一大特色，各類資產皆可大幅度彈性調整投資比重，以因應市場多空變化。

由於基金本身並無參考指標的限制，藉由審慎的風險控管型塑良好的長期表現；除了各類債種的佔比限制，還有三大風控原則：非基礎貨幣部位至少90％避險(貨幣部位並非績效主要來源)、獨立的風控部門每日監控投資組合、團隊每月針對績效檢討。