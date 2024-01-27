民眾黨主席柯文哲希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，讓民眾黨立委共同決議支持人選。資深媒體人黃暐瀚認為，如果民眾黨最後都投給自己，可以保留尊嚴和面子。

新一屆立法正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲26日拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。

資深媒體人黃暐瀚26日在《關鍵時刻》表示，柯文哲今天來喊牌，是展現存在感，否則再不出來就沒有存在感了。

黃暐瀚也坦言，「政治眼前一寸皆是迷霧，遇到柯P，眼皮以外都是迷霧」。民眾黨合理的作法就是投自己，而柯文哲今天想要傳達的，就是他能決定誰是立法院長。

黃暐瀚提到，過去要選立法院長的候選人都會去拜會各黨團，因為以後是立法院大家長，可是並不是去拜託請託，不能變成柯建銘說的「私設刑堂」，否則民進黨不會接受。

黃暐瀚認為，如果民眾黨最後都投給自己，可以保留尊嚴和面子。