女星楊冪擁有精緻絕世神顏，站穩戲劇圈一線地位，被封為「流量女王」。出道以來人氣一直居高不下，演出過多部熱劇，用精湛演技塑造角色生命力征服觀眾。不過早期出演的這部電影，大尺度卻讓許多粉絲相當心疼。

2011年，楊冪接演電影《孤島驚魂》令觀眾留下深刻印象。電影情節張刺激，楊冪在大銀幕上瘋狂奔跑，令觀眾看得熱血沸騰。不過劇中除了有欺凌環節，楊冪還穿著粉色比基尼，暈船彎腰嘔吐的瞬間，布料極少讓她險些走光，看得大批粉絲膽戰心驚，心疼直呼：「楊冪的犧牲實在是太大了」！

《孤島驚魂》這部電影，拍攝地選在景色愜意的東南亞，由香港導演鍾繼昌執導，楊冪和陳小春搭擋主演。主要講述8名青年男女受富豪邀請，前往一座孤島參加一場生存競賽，不料途中卻遭遇翻船，眾人被困島上，隨著隊友們紛紛離奇死去，整個島嶼籠罩在一片恐怖氣氛中。據悉，早期的楊冪擁有「拼命三娘」的稱號，面對拍攝環境艱辛從不喊苦，也正是因為她的衝勁和努力，成就了現在大家看到的流量女王。