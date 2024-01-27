南韓流行音樂席捲全球，近年來出道的女團包括aespa、LE SSERAFIM、 IVE、NewJeans等不僅一推出新曲就霸佔全球音樂平台冠軍，成員們的高顏值更是外界關注的焦點；近日 韓網論壇票選「偶像顏值傳奇」TOP 10，結過出乎意料的冠軍寶座竟是由今年42歲的初代女團成員拿下，而她更被網友讚擁有「難以超越的美貌」。

韓網論壇票選「偶像顏值傳奇」第十名由前年才出道且年僅19歲的NewJeans成員Minji拿下，天生的高級臉給人難以親近的神祕感，因此讓她擁有小金泰熙與小太妍的稱號。

接著，被稱為「人間AI」的aespa隊長KARINA則名列第九，除臉蛋外，她的好身材也被公認是韓國偶像裡最好之一，由於四肢纖細的她卻擁有豐滿上圍，因此被形容「漫畫般的完美身材」。

第8名及第7名分別是IVE的張員瑛及BLACKPINK的JISOO，這兩位的排名是粉絲最為震驚的，14歲就出道的張員瑛，甜美可愛的臉蛋加上絕佳的表情管理，時常被稱讚「天生的偶像」，至於JISOO不僅是對內「門面擔當」，日前才奪下「全球百大最美臉孔(The 100 Most Beautiful Faces of 2023)」第九名；隨後上榜6到2名是TWICE周子瑜、Red Vevlet的Irene、雪莉、秀智，還有少女時代的潤娥。

在這次票選中奪下第一的竟是42歲韓國初代女團S.E.S.柳真，出道當時就是門面擔當的她，完美五官加上一雙玲瓏大眼，被網友稱為擁有「後面幾代女團難以超越的美貌」，而她近年來也因演出韓劇《上流戰爭》再次引起關注。