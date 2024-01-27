網紅Peggy Chen長相美艷，精通中文、英文、泰語，時常在社群上傳英文、泰文的有趣教學影片，因此被封為「最美英文老師」，她也不時在小S主持的節目《小姐不熙娣》，平時喜愛拍搞笑短片的她日前談論包養議題，表示以前看不起被包養的人，但現在才發現是自己不懂被包養的爽，影片最後公布乾爹乾媽身分讓大家笑翻。

Peggy 日前在社群上傳搞笑影片，表示：「我以前很看不起被包養的人，但是我今天才發現那是因為我不懂被包養的爽，飯店跟機票都有人幫你付好了，我只要負責……」，影片中Peggy狂吃各種美食，最後放出與百靈果的自拍影片，直呼：「謝謝乾爹乾媽，Ken&Kylie」。Peggy的貼文獲得4萬人按讚，她寫下：「吃好爽，體驗被包養的爽，交對朋友很重要！」

網友們在留言區大開玩笑：「我養豬也是這樣養」、「我想申請一個被包養的職位」、「有本錢吃，我羨慕」、「為什麼可以這樣光明正大的被百靈果包養，是不是跟凱莉有一腿」、「出來工作是不是另類的被老闆包養？」、「妳的包養跟別人不一樣」。

事後Peggy發限時動態透露這支影片有人認為毀三觀，還有人生氣轉發噴：「不要以為女生很有能力就是被包養好嗎？」讓她笑翻「怎麼會這麼氣啦」，搞笑影片卻被誤解原意，無奈心情不言而喻。