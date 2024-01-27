根據《財訊》雙週刊報導，全球光學鏡頭龍頭大立光與國內光學鏡頭二哥玉晶光日前發布財報。大立光第4季毛利率重返5字頭，凸顯其在高階潛望式鏡頭產品良率已突破瓶頸；再加上蘋果、華為、OPPO等大客戶新一代手機系列搭載的潛望式鏡頭數量增加，帶動獲利與出貨量攀升。而玉晶光全年營收突破百億元大關，更刷新歷史紀錄，也讓法人上修對這兩家公司展望。

大立光在法說會上指出，「第4季毛利率較第3季上升，主要因為產品組合較好且良率改善。」法人預期大立光高階潛望式鏡頭良率獲得提升之下，在蘋果預計秋天正式上市的新一代iPhone 16除了Max機種之外，Pro也將會導入；另外包含OPPO在內的中系品牌商新世代高階手機，更導入雙顆潛望式鏡頭，以加大產品差異化，因為看好大立光第4季毛利率有機會高於45％。

新機遇》蘋果產品拉升毛利

據了解，不只是大立光，玉晶光也已成功取得iPhone 16潛望式鏡頭認證，未來將與大立光分食訂單。此外，玉晶光也已拿下蘋果預計二月正式上市的首款混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro的Pancake（餅乾）鏡頭獨家供應商訂單。

此外，《財訊》雙週刊也發現，由於玉晶光近年積極跨入車載及AR/VR 鏡頭等應用領域，目前為Meta Oculus Quest 系列的主要鏡頭供應商。近期Meta也與騰訊達成協議，騰訊將在2024年底獨家代理銷售一款平價版VR頭戴裝置，代表Meta 將重返龐大的中國市場，玉晶光可望同步受惠，將是帶動後續營運成長的重要動力來源之一。

根據市調機構Statista的預估，全球VR硬體市場的規模將逐年成長，至2027年市場產值逾150億美元，2017年至2027年的年複合成長率高達25％，長期成長趨勢可期。

法人看好的第二個原因，是預期2024年全球手機市場將微幅成長。根據市調機構TrendForce的預估，2023年智慧型手機相機模組出貨量呈連續兩年衰退，且年減幅度將由2022年的7％擴大至8.9％；但2024年隨著手機市場復甦，手機相機模組出貨量將年增3％至41.7億顆。台新投顧產經策略研究部電子研究組研究副理楊博宇預期，「光學鏡頭產業相對於去年轉趨樂觀。」

林恩平也表態鏡頭價格已經落底，並肯定地說：「毛利率下滑的空間比較低。」據悉，三星1月18日發表首款AI手機Galaxy S24系列，就使用大立光潛望式鏡頭；華為預計3月發表影像旗艦P70系列，大立光也是主要潛望式鏡頭供應商。