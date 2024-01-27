大陸力拚發展晶片業遇到阻礙，打造類似輝達的大陸晶片設計商壁仞科技，2023年被美國列入「實體清單」使發展受挫，聯合創辦人徐凌傑近日突離職，此前另一位創辦人焦國方2023年3月已辭職，一年內走了兩位創辦人引發關注。

徐凌傑在晶片業資歷豐富，擁有輝達、超微和三星的高階管理和GPU架構背景，根據新浪財經報導，他在離職信件中指出，他的造芯（晶片）之路暫告段落，但他仍將堅守智慧算力這個賽道，堅信人工智慧終將激發和創造新的生產力，信中也提到，他期待在未來能繼續與壁仞科技的朋友們相互扶持。

焦國方則擁有超過25年的GPU產品架構與開發經驗，在任職壁仞科技之前曾在高通工作，後在華為擔任Futurewei部門GPU技術首席科學家，負責過鴻蒙OS圖形圖像處理。而這兩位共同創辦人都沒有解釋離開公司的原因。

在美國不斷祭出晶片制裁下，曾在大陸火紅一時的AI晶片廠陷入困境，像是「AI晶片第一股」寒武紀也連續虧損7年，頻頻爆出裁員消息，上市後市值幾近腰斬。