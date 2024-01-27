立法院正副院長選舉，民眾黨昨（26）日拋出，希望藍綠兩黨正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式，讓民眾黨立委共同決議支持人選，此外，民眾黨主席柯文哲還說，作為關鍵少數，對「每天接到很多不想接的電話」不堪其擾。對此，資深媒體人陳鳳馨嗆問，私底下嫌接電話煩的態度，是什麼政黨合作？

「柯文哲必須要靠擺譜擺架子，才能擺出他們的價值」，陳鳳馨昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，大家必須要認清民眾黨的生存之道，即只會顧自己的利益，不只沒有大局觀、基本觀念想法，也沒有要去執行的大方向，所以，根本和他們無法有價值、理念同盟。

針對柯文哲說的「接到很多不想接的電話」，陳鳳馨認為，柯將態度拉到很高，會給支持者一種他很強大的觀感，但不是說希望藍綠和解，減少猜忌、增加互信？而接電話不就是一個累積善意的起始點？她質問，若都是在公開場合罵人，私底下又嫌接電話煩的態度，這是什麼政黨合作？難道政黨合作不該建立在相互尊重上嗎？

在陳鳳馨看來，民眾黨要的就是因為鄙視、玩弄了藍綠兩黨，而得到支持者的最大支持，「這中間是沒有合作與尊重空間的」，然而，這樣的戲碼玩不久。