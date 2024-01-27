突然喉嚨痛，是很多人都有的經驗，很多時候可能只是半夜稍微冷了點，喉嚨就開始痛，如果這時候又恰巧是在半夜或假日，就有些麻煩，對此，醫師教你喉嚨痛的5種緊急處理方式，減緩不適後再就醫。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳在臉書粉專PO文指出，很多人都來問他，有時候突然感覺喉嚨痛，附近診所或是醫院沒看診，要怎麼辦？可採取下列5個方法應急。

1.溫和的喉嚨潤劑：如喝點溫熱的茶或蜂蜜水，可以緩解喉嚨不適。蜂蜜有著抗菌和抗炎的特性，能夠幫助緩解症狀，同時減輕喉嚨疼痛。

2.鹽水漱口：鹽水漱口是一種簡單而有效的方法，能夠減少喉嚨的發炎和紅腫。將大概一茶匙食鹽溶在溫水中，用這個溶液進行漱口，可以有助於清潔口腔，減輕不適感。

3.多喝水：永遠要記得，多喝水是緩解喉嚨痛的關鍵。充足的水分有助於保持黏膜的潤濕，減緩發炎，同時有助於身體應對感染。

4.使用止痛藥物：像是普拿疼這類非處方藥物，可以提供一定程度緩解喉嚨痛的效果，但胡醫師提醒，使用時應該按照藥盒或藥劑師建議使用。

5.聲帶休息：大家應該都有大吼大叫後喉嚨痛的經驗，如果喉嚨痛與此相關，則應避免過度使用聲帶，適當的休息可以幫助聲帶恢復。