立院2月1日將舉行正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜、江啟臣，組成「韓江配」，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」，由於三黨不過半，民眾黨8席立委的成為關鍵少數。前立委沈富雄認為，柯文哲只有一個選擇，他只要決定要不要挺游錫堃，其他都是廢話，那也是唯一的變數。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲從政10年來，目前是他的最高峰，因為2月1日那一天投票時，大家都看他一念決定未來的speaker。

沈富雄接著指出，柯文哲目前雖然達到最高頂點，但是他最近也最苦惱，因為他不曉得怎麼辦才好，大家把他講成花樣很多，有各種選擇。其實他只有一個選擇，因為他只要決定要不要挺游錫堃，其他都是廢話。

沈富雄點出，因為如果柯文哲決定不投，或是個別亂投甚或都寫成廢票，那就是挺韓國瑜，不管其他什麼做法，都是挺韓國瑜；只有明白說「我要挺綠，我要挺游錫堃」，那就是唯一的變數。但是柯文哲對這個不太敢決定，因為他一旦決定，以後民眾黨團8個人在國會裡頭會非常艱苦，因為國民黨團不會放過他們。