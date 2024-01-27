民眾黨24日舉辦「感恩餐會」，該黨前立委蔡壁如稱自己沒收到通知，柯文哲回應，一頓飯有吃沒吃也沒那麼嚴重。資深媒體人王瑞德認為，這頓飯意義在於「尊重」！連一頓飯都不給吃，蔡壁如都笑笑的，但心在淌血！

民眾黨24日舉辦「感恩餐會」，然而該黨前立委蔡壁如25日受訪時，卻稱自己沒收到通知。對此，民眾黨主席柯文哲26日回應，一定有通知，但可能比較慢，並強調「一頓飯有吃沒吃也沒那麼嚴重，不用在媒體上搞這麼大」。

資深媒體人王瑞德26日在《關鍵時刻》表示，賴清德的很多支持者都說，如果民進黨這次在立法院和柯文哲合作，他們以後再也不支持民進黨了！

王瑞德披露，蔡壁如和謝立功親口斬釘截鐵說，都沒有收到邀請，不論是說尾牙或感恩餐會。

王瑞德認為，柯文哲說這不過是吃一頓飯，但這頓飯意義在於「尊重」！這是一個感覺。至於謝立功，王瑞德說，當沒有利用價值的時候，謝立功就是最好的例子，棄之如敝屣。

王瑞德強調，一頓飯當然沒有什麼，有些人也沒去，但問題是那是一個態度跟感覺的問題。一個黨成立才4年，就可以這樣對待以前的幫助過柯文哲的人，最後連一頓飯都不給吃。

王瑞德說，雖然蔡壁如講這件事都笑笑的，但是當她笑笑的時候，心在淌血！