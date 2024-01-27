道路安全逐漸受到重視，除了行人權益外，機車行駛安全與道路設計也是關注焦點。台灣機車路權促進會日前討論到校園機車問題，點名交大的機車道問題多，大酸「能夠平安騎到畢業的都是才子才女」，引起討論，許多校友更吐內幕，直言當年其實更可怕，有如拉力賽。

台灣機車路權促進會在臉書粉專指出，交大環校機車道過去10年已經被討論無數次，但要親身體會才能知道多震撼。機車路權促進會表示，設計良好的公路，都是非常好騎的，不需要高超技巧就能輕鬆騎過，彎中彎、大直線接髮夾彎、高低螺旋彎等都不適合拿來設計在一般道路上。

機車路權促進會貼出交大機車道路口照片，表示這個入口之後，是超高難度的交大環校機車道，不僅有各種緩急不同的彎，還有高低落差複合彎，如果說東華是2000年的霍根海姆(Hockenheimring)，那交大就是東望洋，能夠平安騎到畢業的都是才子才女。

文章吸引眾多網友討論，不少在校生與畢業校友也參與留言，直言以前其實更可怕：「這賽道經過多次改良，難度沒以前高了，最早南北兩端都是直解盲彎，過程有三處直解轉彎、一處下坡急彎、一處盲彎匯流，全程寬度只能容下一輛機車」、「以前兩側圍牆比人還高，車身斜一點碰到就摔」、「當年環校拉力賽道多刺激，老學長都知道」、「身為交大校友澳門僑生的我，絶對認同環校機車道是交大東望洋」、「很合理啊，交大要學生不僅學科頂尖，騎車技術也要頂尖，用心良苦啊」、「最近重新鋪柏油，結果在彎道上畫了超大超粗行人穿越道，下雨天我還以為我在跑越野」、「可以辦大專盃了」、「下雨的時候還會積水，很好玩喔」、「真的，每個出來都是賽車手」。