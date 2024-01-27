動畫中受歡迎的角色都將回歸劇場版。 （羚邦提供）

暌違3年，《排球少年!!》在動畫第4季完結後，終於迎來劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》，隨著電影中文預告正式曝光，台灣也終於敲定上映日期為4月12日，「音駒」（貓）與「烏野」（烏鴉）的決戰將是繼去年《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》「湘北」對戰「山王」之後，最受人矚目的決戰，成為2024年最令粉絲熱血期待的運動動畫電影。

劇場版故事接續動畫在第4季之後，自從烏野高中擊敗全國大賽第二輪的勁敵稻荷崎高中後，便將面對宿敵「音駒高中」，儘管2支球隊經常在練習賽中對戰，卻從未在全國錦標賽中交手；烏野與音駒2所高中的排球教練在年輕時便許下了在全國大賽一決雌雄的約定，卻始終未能如願，直至今日，終於迎來對戰的機會，這2組最熟悉的對手，都將拼盡全力，打出一場精采且不能重來的宿命之戰。

預告以日向翔陽與孤爪研磨初次相遇的回憶做為開場，從小對排球投入無比熱情的日向，面對對排球毫無情感的研磨，日向發誓要讓他說出不一樣的感想，持續在球場上散發無比熱力的日向終於激起研磨的鬥志，讓研磨說出想與翔陽正面對決的想法！「一旦輸了，就立刻GAME OVER的比賽！」雙方精銳盡出，長久的恩怨，終將在這次的比賽中了結。

劇場版請回曾經執導第1到第3季的導演滿仲勸重執導筒以及負責前3季的作畫監督千葉崇洋。在動畫中受歡迎的角色都將回歸，聲優們也將繼續擔任他們原來的角色，包括「日向翔陽」村瀨步、「影山飛雄」石川界人、「孤爪研磨」梶裕貴、「黑尾鐵朗」中村悠一等。

至於粉絲一直敲碗的第5季動畫，日方表示，《排球少年!!》將會以2部電影的方式為之後的賽事做延續，讓粉絲們在大銀幕前與其他的觀眾一起熱淚盈眶地歡呼吶喊、大聲加油。劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》日本將於2月16日上映，台灣則定於4月12日正式上映。