讚聲演唱會(Voice up Concert)因前兩年疫情宣布停辦，在許多歌迷熱情地敲碗之下，近日正式宣布2024讚聲演唱會系列再度重啟，更以VOICE COME BACK的主題，希望所有讚迷可以一起回歸，主辦單位今表示，今年讚聲演唱會系列將邀請老中青三代的華語實力派歌手一同加入，也即將逐一公布卡司陣容。

讚聲演唱會正式宣布實力派歌手徐暐翔正式加入，去年9月剛完成四場個唱，近期再拋喜訊，將首度加入2024讚聲系列演唱會，4月26日在台北Legacy開首場千人專場演唱會，對於首次加入讚聲演唱會及登上Legacy舞台徐暐翔表示，非常期待，終於能加入讚聲，也實現成為在Legacy演出過的歌手，對此感到十分榮幸，也為自己在歌唱生涯以來仍堅持的自己感到安慰。

他苦熬10年終於在去年等到機會發片，對於這次演唱會徐暐翔將以有別去年四場專場的形式呈現。徐暐翔指出，去年「躍．越」的四場專場，每一場的演出心情和狀態都非常不同。從第一場的任性放飛到第二場的安分守己，以及鬱症突發的第三場之後，他在最後的第四場給了自己「把歌留在舞台上」的這個功課，也因這個功課，我想在這次的演出中，用新的心境去嘗試和探索「身為演唱者該如何用歌聲去回饋」，並試圖找到觀眾和自己內心間雙向的流動。

2024讚聲系列-徐暐翔「到月球的寧靜海走一走」專場演唱會將於1月30日中午12點啟售，購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。