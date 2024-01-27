由Lookkaew與Anda組成的「PP戀」溢滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）

Jame Kasama（左）在劇中飾演呆萌學弟，第一集就裸肌上空演出。（GagaOOLala提供）

泰國唱跳女團Cosmos共12位成員，全員出演自製GL泰劇《學姐可以愛我嗎》（Love Senior The Series），各組CP，其中由雙女主角Lookkaew與Anda組成的「PP戀」，有別於刻板套路，2人烏黑長髮配上超高顏值的校園制服女神形象，讓觀眾忍不住直呼「隔著螢幕都能聞到香味」，成員更自己獻唱原創主題曲，影歌雙棲同步出道，立刻在網路上引起熱議。

《學姐可以愛我嗎》改編自同名小說，主打理工學院裡的制服女女戀，即使是男女混校，但這群女生們都只愛女生，交織出錯綜複雜的愛情糾葛。劇中更不斷上演「年下攻」稚嫩學妹主動追求學霸學姊的戲碼，從第一集學妹就猛攻狂撩，向學姐大膽出櫃示愛，展現強勢女友力，全糖放送粉紅泡泡，唯美風格加上喜劇節奏，深獲劇迷喜愛，不但在IMDb寫下9分高標好評、官方YouTube吸引超過2000萬次觀看，本劇雙女主在曼谷舉辦售票見面會更創下秒殺完售紀錄。

年僅23歲的Lookkaew、外形神似日本女神石原聰美，讓她在該劇撥出2個月內IG累積超過15萬人追蹤，吸引世界各地的粉絲紛紛創立後援會，日前在IG與微博開直播各吸引3000粉絲上線，勢不可擋。而劇中飾演呆萌靦腆學弟Alee的鮮肉Jame Kasama來頭也不小，不只主演過《同居試愛》，也曾在同門師兄主演的《龍月》、《誰的青春不亂愛》（又名《歪愛時代》）前二季中軋一角。此次在第一集就裸肌上空演出，反差萌意外在女女宇宙裡獲得矚目。

《學姐可以愛我嗎》講述大一學妹Manao在新生訓練時一見鍾情學姐Gyoza，為了完成學校傳統順利得到學姐的簽名，學妹卯足全力展現自己，決心成為學姐形影不離的伙伴。隨著劇情即將進入最後高潮，2人的感情受到流言蜚語，以及新學妹介入的考驗，面對忌妒與猜疑，想知道PP校花學姐妹Gyoza與Manao如何突破困境重新加溫，完結篇中字版可至GagaOOLala收看。