新科立委將在2月1日報到，並將舉行正副院長選舉。國民黨推出韓國瑜、江啟臣的「韓江配」，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」，由於三黨不過半，民眾黨8席立委成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲表示，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明政見。媒體人吳子嘉預測認為，柯文哲百分之百會投給國民黨，因為柯文哲怕將來會被國民黨、民進黨聯手清算。

吳子嘉26日在《關鍵時刻》節目中表示，韓國瑜跟柯文哲之間有不同的溝通方式，柯文哲基本上已經挺韓國瑜了，大家都看得懂，只有最古意的立法院長游錫堃，算是老實人，沒有跟柯文哲打過交道。

吳子嘉認為，民眾黨8席立委要怎麼當老大，可說完全是在玩虛牌、空心大老倌。主持人接著表示，柯文哲就像是鐵掌水上飄裘千仞的哥哥裘千丈。

吳子嘉甚至覺得，柯文哲做了一個秀，弄一個流量，但是他百分之百會投給國民黨；因為柯文哲曾經公開跟媒體講過，如果選舉選輸，將來他會被國民黨、民進黨聯手清算。