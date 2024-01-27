辛納勇闖澳網男單決賽。（美聯社）

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）爆冷在男單4強賽落馬，遭到22歲義大利好手辛納（Jannik Sinner）終結了澳網不敗神話。喬帥沒有找藉口，而是坦承技不如人：「他理當進入決賽，他徹底打贏我了。我對自己糟糕的水準很震驚，我前兩盤沒有做對任何事。在我記得的大滿貫比賽裡，這可能是我打過最糟的一場。」

辛納前兩盤以怒濤之勢打了6-1、6-2，很大一部分是喬柯維奇自己送分給對手。喬帥全場32顆致勝球還贏過辛納的31顆，但是喬帥前三盤離譜出現44次非受迫性失誤（全場54次），同時辛納只有28次，相當於喬帥白送26點給對手（全場得點為98比128）。

喬柯維奇說：「我要稱讚他，每一件事他都做得比我好。我在澳網有很多令我自豪的成就，所有的事情都會有個終點。過去我有幾次打得不怎麼樣也能摘冠，我至少還有機會再回來一次。」

辛納除了發球威力強大，他20歲時就擁有網壇頂尖的反手拍，擊球平均時速達到111.2公里，還附帶最強大的上旋球，每分鐘平均轉速1858次無人能及。前球王費德勒（Roger Federer）曾經評論辛納：「我欣賞他的正拍和反拍幾乎擁有相同的球速。」辛納的反拍壓過了喬帥最擅長的反拍，加上澳網超高球速的場地，打得喬帥狼狽不堪。