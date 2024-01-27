寒流減弱，不過各地清晨仍寒冷，今天最低溫在台南9.3度，中央氣象署持續針對11縣市發布低溫特報；明天又有冷空氣南下，北台灣再降1、2度。氣象專家賈新興表示，這波寒流真的非常冷，2016年霸王寒流結束後溫度回升快，不過今年這波寒流到現在溫度仍很低，連續15度以下低溫長達96小時以上，超越霸王寒流的81小時。

賈新興在臉書發文表示，單純從資料來比較這波寒流及2016年的霸王級寒流，這波寒流連續10度以下低溫時間共32小時，2016年霸王寒流10度以下低溫達62小時。

這兩波寒流最大的差別是回溫速度，賈新興表示，2016年寒流走後回溫速度很快，最低溫從10度拉到15度以上，連續15度以下低溫時數共81小時；但今年這波寒流到現在低溫都還在10度左右，連續15度以下低溫已超過96小時，「真的非常冷」。

氣象署表示，明天會有一小股冷空氣南下，北部、東半部高溫略降1、2度，清晨水氣仍多，北部、東半部及中南部山區有局部零星降雨，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。

下周一至周五（29日至2月2日）環境轉偏東風至東南風，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴，各地溫度明顯回升。