桃園一名就讀研究所的林姓男子，2020年9月13日凌晨0時許，與女同學（A女）相約在一家酒吧喝酒，直到凌晨2時許一同前往A女租屋處，林男藉故留宿，清晨5時許，林男見A女不勝酒力已熟睡，竟伸出鹹豬手手撫摸A女胸部，A女因此驚醒，並將林男的手從衣內裡撥出。

不料，數分鐘之後，林男又伸手進入A女衣內裡撫摸胸部，還在A女身後用生殖器在大腿間磨蹭，A女怒將林男的手抽出，並將林男整個人推到牆角，A女氣憤地表示，「我們是朋友，不可以做這件事」、「你不要再摸我」。林男不願罷手，強行摸胸及下體得逞。

法院審理， 林男辯稱：當時我酒醉完全斷片，沒有印象有摸A女的胸部及下體，或是用生殖器磨蹭A女大腿。

辯護人則指稱，A女就案發經過可明確證述，可見A女於案發時意識正常且具觀察能力，應非陷於不能或不知抗拒之狀態，難認林男知道A女當時已達泥醉不能或不知抗拒之程度，故與乘機猥褻之要件不符，且林男當時似乎在睡覺，主觀上並無強制猥褻之犯意。

A女則向法官表示，當時林男送我回到租屋處後，就說他很暈無法走，我請他先去洗澡清醒一點，但他洗完澡還是說很暈，我躺在床上不知不覺就睡著，後來他摸我的兩邊胸部，我當時因為很累，就只有將他的手撥掉而已，然後又再摸第二次，也是摸兩邊的胸部，並用他的下體在我的大腿後面磨蹭，我就把他推到牆角。

當下我跟他說，「我們是朋友，不可以做這件事情」，後來他就突然滾過來，又繼續摸我的胸部，並將手伸進去摸我的下體，我趕快將他的手拔掉，跑去開燈叫他回家。

我開燈時，他把眼睛遮起來，在那邊迷迷糊糊地說，「怎麼了嗎？」，我當時沒有跟他說發生什麼事，也沒有跟他對質，只有叫他出去，我覺得他自己應該知道發生什麼事，因為他的手可以摸3次，我都把他推到牆角，他還是可再滾過來，我不覺得他當時睡著了。

法官審酌，2人是研究所同學，林男為滿足己身私慾，利用A女酒醉入睡而不知或不能抗拒之狀態，對其為猥褻行為，經A女以推拒及言語表明拒絕之意後，竟仍違反A女之意願猥褻得逞。日前依法判決林男犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。

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