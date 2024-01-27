日本桌球天后福原愛與江宏傑的跨國官司紛爭不斷，導致她在台日粉絲心中形象一落千丈，如今開始轉向博取大陸網友好感，不僅頻頻更新社群平台小紅書，甚至自稱「我一半兒中國人」，已經超過一個月行蹤成謎的她，近來再度現身社群平台，沒想到竟是為了直播帶貨，過程中還不斷向大陸網友頻頻示好。

福原愛先前分享嗑瓜子的影片，當時工作人員好奇詢問：「不是日本人不吃瓜子嗎？」沒想到她語出驚人表示：「我是一半啊，我一半兒中國人」，接著影片下方還出現註解﹕「福原愛出生自日本，卻與大陸結下不解情緣，人稱東北媳婦兒的她，退役後仍舊對大陸零食念念不忘，可見這份愛之深沉」，似乎刻意在討大陸網友歡心。

福原愛如今超過一個月未在社群發表動態，沒想到再次更新近況，竟是為了直播帶貨，只見她曬出預告影片，接著表示：「我是福原愛，大家都知道我是從小練乒乓球，從小學開始大陸教練帶我在大陸訓練，我特別喜歡大陸，我也喜歡大陸的東西，馬上要過春節了，我也特別喜歡大陸過春節的氣氛，28號來我直播間，和我一起過春節吧」。

影片曝光後，許多大陸網友紛紛留言嘲諷：「在日本混不下去了，才要過來直播帶貨嗎」、「一窩蜂的直播帶貨，最後註定是一地雞毛，能不能嚴謹一點」、「福原愛這幾年口碑下滑，不知道會有多少人買單」。