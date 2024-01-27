一位40歲的司機，最近開車很容易抽筋，吃飯時稍微咬到像是甲殼類的硬物，牙齒不時就崩掉一小塊，他趕緊求醫，經檢查，醫師發現在吃養生餐的他，過於挑食，且少曬太陽，才會未老齒搖，發生缺鈣的問題。

外科醫師陳榮堅在臉書外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地PO文分享這名缺鈣的病例，他指這名司機主訴完上述症狀時，他即推測應該是鈣離子有問題。

但這名司機覺得怎麼可能會缺鈣，自己正值壯年，而且平常也有在運動，但陳榮堅幫他做抽血檢查，這名司機的鈣離子果然低於正常值，正常鈣離子應該在 8.5-10.5 之間。

陳榮堅表示，會導致這名司機缺鈣有幾個原因，第一個原因是，他說自己吃得很養生，但是分析他的食物內容其實非常的偏頗，導致他鈣質攝取不足；第二個原因是，這名司機雖然有運動，但是卻很少曬太陽，在飲食偏頗缺乏維生素D ，又很少曬太陽的情況下，導致他產生缺鈣的問題。

陳榮堅列舉列5大缺鈣症狀，提醒民眾可以先自我評估，並定期做健康檢查。

1.抽筋：鈣跟我們的很多神經活性與代謝有關，抽筋就是神經不自主放電，引發肌肉不自主的收縮。

2.心悸：心臟跳動要有神經傳導，鈣離子缺乏的時候它就會亂跳，就會產生心悸的狀況。

3.牙齒易裂：長期鈣攝取不足，容易發生骨質疏鬆症。

4.情緒不穩定：缺鈣對於腦神經而言，就容易產生情緒不穩定的情形。

5.皮膚變差：其實缺鈣的時候，皮膚會不容易保濕，導致代謝會出問題，就容易有一些皮膚的症狀出現。