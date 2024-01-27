大陸名編劇于正25日公開旗下女演員趙晴的戲劇照，嫌棄她減到46公斤看起來仍有點胖，認為要瘦到42公斤才好看。這番話引起另一名女星徐嬌不滿，公開嗆于正；昨于正發文回應，還原催促趙晴減肥的來龍去脈，並稱已私下跟徐嬌化解誤會。

于正26日發文表示，之前發那張照片是鼓勵趙晴跟他一起減重，也說女方的瘦身方法太不科學，總是在禁食、嘴饞之間反覆，還不如定時吃三餐瘦得更快，「娛樂圈的機會稍縱即逝，合理的減肥能讓她獲得更多機會」、「她已經從傷心崩潰到現在可以隨時聊說，她爸媽也覺得她胖，我認為是一大進步。」

面對徐嬌的批評，于正稱對方是位個性爽朗、直接的可愛女孩，兩人曾一起合作一檔節目，經驗豐富的徐嬌給予他很多幫助，「因為微信不常聯繫，她可能忘了我們有微信，昨兒的事兒一出來，我立刻給她發了微信，大家就把誤會解開了。確實是我沒把事情說清楚，導致大家都覺得要不健康無底線的減肥，其實不然」。于正感謝徐嬌的仗義執言，稱現在已加了趙晴和徐嬌的微信，要吃瓜群眾散會。

徐嬌為趙晴出頭罵于正。（圖／微博@于正）

于正表示，自己常在減肥、復胖中彈跳，原因是管不住嘴又希望健康，因此學到許多可以快速減重又健康的方法。他也強調自己的審美觀從來不是瘦，而是瘦得健康，「你們看我每部劇都有很多胖子不是？85斤（約42公斤）只是給自己樹立一個假想目標，其實也瘦不到這個程度，目標目標，懂嗎？」他指出以前想瘦到60公斤，但最輕只減到63公斤，「不是必須的。也不崇尚節食，這是二回事。」盼望外界不要誤會。