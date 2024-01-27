近日全台冷颼颼，不少人在家都會開暖氣禦寒，不過有網友抱怨，暖氣已經開到30度，在房間還是覺得很冷，好像沒什麼效果。內行網友表示「風口要往下吹才有用」；台電也曾提醒，冷氣切換成暖氣模式後，一定要記得將出風口往下調，因為熱空氣上升、冷空氣下降，若出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不去。

一名網友在批踢踢發文表示，家中冷氣機有暖氣功能，這幾天開暖氣設定30度，結果吹了老半天房間還是冷颼颼，他說夏天開冷氣大約半小時就很舒服，為何冬天開暖氣卻沒什麼效果？

貼文曝光引起許多討論，網友紛紛留言「你會不會開到冷氣」、「通常是夏天多快冷，冬天就多快熱」、「我也覺得開起來怪怪的，有時還會涼涼的」、「因為濕氣重，而且台灣的暖氣也都比較弱。」

內行網友則表示，暖氣出風口要朝下，「熱空氣會往上，暖氣以為暖了就不吹了」、「風口往下才有用，不然開到30度暖空氣還是下不來」，也有人建議搭配電風扇或循環扇效果更好。

台電曾提醒，冷氣切換暖氣模式後，會反轉冷媒循環方向，一定要把出風口調成朝下，因為熱空氣上升、冷空氣下降，如果將出風口朝上，熱空氣會積在天花板下不去，或空調將上方熱風吸回，以為室內已升溫就停止送熱風，影響暖房效果。