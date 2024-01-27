近日不少大陸網紅出國拍攝穿漢服的照片或影片賺流量，大陸一名女網友分享，在日本穿漢服狂被日本人稱讚，推測是日本人沒見過中華民族美麗的漢服，這樣的說法引起網友討論，有人認為藉此宣揚中華文化很棒，但也有大陸網友吐槽「為何一堆人到國外穿漢服想讓外國人感受到文化震撼呢？」

大陸一名女網友近日在小紅書上分享，去年12月和朋友去日本旅遊，兩人第一次在日本穿漢服，走在路上被日本人瘋狂稱讚，甚至在等紅綠燈的時候，開車的人也搖下車窗跟她們揮手打招呼，讓她們非常驚訝，推測是日本人沒見過中華民族美麗的漢服，所以才對他們如此熱情。

女網友表示，除了日本人對她們的打扮讚譽有加，外國人也頻頻稱讚、要求合照，不過當他們搭乘日本新幹線的時候，卻遇到2個大陸來的旅客說他們是很可愛的「櫻花妹」，讓她們感到很無語，因為她們穿的是漢服，不是和服。

貼文引起網友討論，不少大陸網友稱讚原PO的打扮真的很好看，妝髮也都很用心，認為穿著漢服出國旅遊，藉此宣言中華文化是很好的一件事情。

不過也有大陸網友吐槽，這是改良式的漢服，加上原PO的妝容超日系，不能怪別人誤會她們是櫻花妹。此外「為何一堆人到國外穿漢服，是想讓外國人感受到文化震撼呢？」漢服近期開始流行，應該是越來越多的華人重新愛上自己的歷史文化，而不是因為可以收到他人稱讚吧，真正的文化輸出應該是喜歡自己的文化並去分享，而不是為了博眼球、衝流量。