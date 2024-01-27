今年22歲的辛納（Jannik Sinner）在澳網準決賽大勝喬柯維奇（Novak Djokovic），成為義大利史上首位扳倒現任球王的選手，但對於這位辛納，外界所知不多，因為他傾向保有自己的隱私。外媒報導辛納與自國品牌Gucci、法拉利汽車都有合作關係，他的女友布拉奇妮（Maria Braccini）是網紅模特兒，事業起步不久的辛納就已累積1200萬美元淨資產（新台幣3.75億）。

辛納現居住於蒙地卡羅，他出生在義大利北邊國境的小鎮聖坎迪多，當地盛行的運動是滑雪，他家門口就有滑雪場，他自幼就是滑雪高手。此外義大利最有名是足球，這也是辛納在投入網球之前最喜愛的運動。辛納13歲離家學習網球，他只用了7年就打進世界前10。闖出名堂之後，辛納也擁有一群自己的球迷，稱為「紅蘿蔔男孩」，這是源於辛納的一頭紅髮。

身為世界排名第4的高手，辛納打贏喬柯維奇並不奇怪，但這是發生在喬帥最拿手的澳網，而且辛納是以很大的差距獲勝。還有球迷翻出辛納小時候與喬帥的合影，不免令外界產生世代交替的感覺。

辛納的世界排名積分大漲，即將來到7610分，如果摘下冠軍將可達到8310分。不過世界第3的麥維德夫（Daniil Medvedev）也殺進澳網決賽，所以這波排名暫時不會變化，依序仍是喬柯維奇、阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、麥維德夫、辛納。