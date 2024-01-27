「人窮還是單身到老死就好」一名男網友與越南籍妹子交往，由於2人都到了適婚年齡，女方家人不斷催促結婚，不過原PO家境不好、名下也沒房沒車，更無法滿足女方提出的結婚要求，因此女友常常將「玩玩就好」、「說不定我明年就回越南結婚了」掛在嘴上，讓他相當無奈。

「人窮連越南妹都娶不起」一名網友在論壇「PTT」發文，透露自己低收入戶出身，目前收入達中位數，名下無房無車，與越南女友交往後才得知，女方家人不希望她遠嫁台灣，常常幫她物色新對象，每當2人談到結婚話題時，女友總說「你能娶我嗎？我們玩玩就好，就像有時候看到喜歡的東西但沒辦法買，說不定我明年就回越南結婚了」。

原PO表示，女友曾透露結婚條件，婚宴要辦50桌，且每年至少要回越南一次，「1桌1萬也要50萬，還不含其他廠租舞台啥的，然後拿一堆黃金首飾之類的照片給我看，因為越南人愛黃金，結婚尤其重要」。

對於這樣的要求，原PO希望可以降低價格，怎料女方竟直接回「所以我們玩玩就好，不知道什麼時候就分了，不要太愛我」讓他無奈嘆，「人窮還是單身到老死就好，我沒錢，連30歲的都娶不起」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「窮就別結，婚後開銷更大」、「人家都講白玩玩就好，就你在那硬要」、「這是在逼退你啦，還聽不懂」、「越南鄉下辦桌一桌大約3000就豐盛了，殺一隻豬擺5桌更便宜，不能拿台灣的標準來說」、「沒有愛情的核心，都講一堆條件，以為未來有保障；若有愛情的核心，條件其實過得去就好，有一句話，夫妻同心，其利斷金，未來心理會比幸福」。