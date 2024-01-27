台中一名醫師阿國與女子（A女）結婚，婚姻生活原本幸福美滿，不料，A女後來沉迷於簽賭，還因此債臺高築，A女不僅以離家出走逼迫阿國幫忙善後，2021年1月還到阿國的診所胡鬧，甚至將阿國的手機摔壞，在換手機的等待過程中，阿國就先使用A女棄置在家，不再使用的舊手機先應急。

沒想到，手機裡面卻藏了大秘密，2021年7月5日，阿國在手機裡發現許多斷話錄音檔案，阿國出於好奇點選檔案聆聽，因而得知A女為了謀取阿國的一切財產，而與其母親、養女及阿華等人擬定了「三年計畫」，藉以設計榨乾阿國，更發現A女與阿華的婚外情。

A女與母親在2020年4月20日、2020年4月28日及2020年4月30日的電話錄音，以及A女與阿華的對話截圖顯示，A女稱呼阿華「老公」、A女向其母親及友人坦承她與阿華的親密關係，2人在外承租套房已同住1年，甚至發生性行為。阿國憤而對A女及阿華提告，請求連帶賠償200萬元。

法院審理，A女指稱，雙方因不堪言語及肢體暴力，還有阿國對我與前夫所生的女兒做出強制性交惡行，2人早已無夫妻之實，彼此已無婚姻之實，或永久關係之共同生活圓滿安全及幸福，可由我的任何行為來破壞。

法官認，2020年2月8日起，A女與阿華有不當往來，2020年4月28日、2020年4月30日，2人發生性關係2次，已嚴重破壞阿國婚姻生活之圓滿安全及幸福，故意侵害阿國基於配偶關係之身分法益且情節重大。

法官檢視A女傳給友人的對話紀錄，A女：「我有一個男性朋友，喜歡我多年了」、「他要我」、「下半生陪伴他」、「XX說他沒有我的話，爛命一條」、「他跟我媽媽說他真的愛我」、「他為了我離婚，我不能丟他一個人」。

法官審酌，阿國與A女已經離婚，阿華與A女所為足以破壞婚姻生活之圓滿安全及幸福，導致阿國受到精神痛苦之折磨程度。法官日前依法判決，阿華與A女應連帶賠償20萬元為適當。可上訴。