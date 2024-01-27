陸股跌跌不休，大陸官方籌設2兆人民幣護盤基金、人行降準2碼救市，帶動上海股市連三紅，港股三天狂漲1250點。財信傳媒董事長謝金河表示，股市跌深會反彈，但最後仍得回歸基本面，近日馬雲增持阿里股票是好現象，但有國家相挺的中芯國際一直破底就不太妙。

謝金河在臉書以「恐懼的極限」為題發文，指出在投資市場，投資人必須面臨無知、貪婪、恐懼的折騰和考驗，尤其是經歷漫長跌勢，往往會衍生很多後遺症。例如，香港1973年的大跌，台灣股市在1990年從12682點跌到2485點，有人受不了股價下跌，甚至走上絕路。

最近中港股市經歷漫長跌勢，尤其多數主要市場都大漲，唯獨深滬港大跌的情況下，也出現很多前所未見的景象。第一個是南韓的「中國國企ELS基金」因為虧損過大，眾多年長者到首爾剔髮抗議。有人已經賠掉一半本金，擔心老本歸零，示威群眾群情激動。

謝金河提到，另一個是新加坡的「亞洲創世紀宏觀基金」，這家資產管理公司創始人兼首席投資官蔡順福，因為看錯行情，他大力做多深滬港股，放空日本股市，結果日股大漲，中港股市大跌，他弄錯方向，寫下：「已失去作為交易員的信心！」黯然關閉旗下的基金。

再來是中國資本市場陸續交年報，很多基金經理人出來認錯道歉有的甚至下跪求諒解。其中最受矚目的是半夏投資的李蓓，她在官方平台道歉，認為對中國的快速復甦犯「速勝論」的錯。

謝金河表示，這幾個現象放在一起看，也逼出大陸中央展開積極救市行動，股市跌深會反彈，但最後仍得看基本面的強度。最近馬雲、蔡崇信回頭撐阿里是好現象，不過，有國家相挺的中芯國際一直破底不是好現象。