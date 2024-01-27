再過2周就是農曆春節，過年時難免會大吃大喝，不想體重失控，營養師推出「10日控卡食譜」，外加「營養師瘦瘦湯」，建議年前10天先照表操課，好好地「飲食燃脂」一番，才不會年後一秤體重就崩潰。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文指出，其實天冷更好瘦、更燃脂，可以靠飲食慢慢消耗熱量，在年前附上10日控卡食譜 ＋營養師瘦瘦湯，分為「調適期3天」．「黃金期4天」與「維持期3天」，徹底執行有助苗條健康。以下為10日控卡食譜與瘦身湯內容。

■調適期3天

早餐：雞蛋2顆＋腰果2顆＋熱綠茶1杯

午餐：地瓜1條＋雞胸肉1塊＋蔬菜1碗

點心：蘋果1顆

晚餐：爆汗湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋蛤蜊10顆＋薑絲）

■黃金期4天

早餐：雞蛋2顆＋熱黑咖啡1杯（or無糖茶）

午餐：白飯半碗＋煎鮭魚1塊 約掌心大小＋燙花椰菜一碗

點心：奇異果1顆

晚餐：排毒湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋帶皮南瓜3塊＋傳統豆腐半塊＋黑胡椒）

■維持期3天

早餐：雞蛋2顆＋核桃2顆＋熱綠茶1杯（or黑咖啡）

午餐：玉米1條＋雞胸肉1塊＋大番茄1顆

點心：任選水果 拳頭大小

晚餐：增強體力湯（白蘿蔔1/3顆＋香菇3朵＋白菜1/3顆＋棒棒腿1支＋紅棗1小把＋枸杞1小把）