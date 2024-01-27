藝人余文樂去年底把410萬粉絲追蹤的Instagram清空，此舉遭外界揣測恐怕是婚姻觸礁，對此，他解釋只是想將Instagram排版重新整理，否認婚變傳聞，如今卻被友人爆料，兩人近來出席朋友聚會時，嗅不出昔日恩愛氛圍，婚姻狀況再次引發臆測。

余文樂去年底無預警清空Instagram，並在新貼文寫上﹕「Reset and restart（重置與重新開始）」，導致和老婆王棠云的七年婚姻遭到臆測，他當時對外解釋：「只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG的排版」，隨後被網友捕捉到夫妻倆帶著小孩到公園玩的畫面，一家四口享盡天倫之樂的幸福模樣，讓婚變傳聞不攻自破。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露余文樂和王棠云近來受邀參加友人聚會，不過大合照時卻是各站在一邊，不像過往般合體曬恩愛，讓人嗅出有些不對勁的氛圍，更爆料夫妻倆間確實出現一點小爭執，加上先前清空Instagram的舉動，認為根本是無風不起浪，不過夫妻倆面對婚變傳聞，向來不愛多做解釋，似乎就是想讓謠言不攻自破。

余文樂去年出席時尚活動時，他表示由於許久未在公開場合露面，坦言有種越來越不習慣的感覺，更指出先前曾罹患恐慌症，一度擔憂無法控制病情，好在休息一段比較長的時間，如今已經處於較為穩定的狀態。