知名實況直播主Toyz（劉偉健）前陣子被網紅「超派人生」超哥（黃伯超）打到頭破血流縫了11針，還伴隨腦震盪、臉及身體多處挫傷。昨（26日）他開直播透露傷勢，形容腦子變成豆花，堅決不跟超哥和解，還要所有支持超哥的人一個都別想跑，「我後面一個一個點名！」

Toyz在直播中表示，因為腦震盪不舒服，在家裡躺了好幾天，他形容腦震盪的感覺「像是腦子變成豆花，能夠清楚地感受到腦子在搖晃，只要一動，腦子的豆花就會晃，就會頭痛」。

Toyz嚴正地聲明，「我是絕對不會和解的，花完我所有的積蓄，我都要把這個白痴（黃伯超）告到死，黃伯超這個腦殘呢，基本上不是你死就是我死，這是他的原話啦，那就來吧」。Toyz說自己真的沒什麼好失去的，並砲轟超哥預謀犯案、不配當人。

Toyz表示：「我以前經常說，要嘛就直接把我打死，不要讓我講話，你沒有打死我，那個這個嘴巴就停不下來了，我這輩子、這輩子就督你一個白癡」；眼見有些網紅站在超哥那邊起鬨打得好，Toyz批他們都是白痴，並警告：「我後面一個一個點名，一個都別想跑」。