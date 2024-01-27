大陸近日連續發生重大火災事故，包含江西省新余市火災釀39死、河南省南陽市學校宿舍大火致13名兒童死亡，大陸官方26日最新公告，自即日起至3月底在全國組織展開消防安全集中除患攻堅大整治，鎖定小型學校幼稚園等「九小場所」、多業態混合生產經營場所、人員密集場所如賓館飯店，針對如違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足等進行整治與後續案例通報。

面對近日多起重大工安與火災事故，大陸國務院總理李強26日在全國安全生產電視電話會議上強調，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，要求全面展開安全生產風險隱憂大排查，努力把風險隱憂解決在萌芽狀態。

隨後，大陸應急管理部官網26日發布《國務院安委會辦公室關於開展消防安全集中除患攻堅大整治行動的通知》，要求進行大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導行動。

具體整治範圍上，包含小型學校幼稚園、小型醫療機構、小商店、小餐飲、小旅店、小歌舞娛樂、小網吧、小美容洗浴、小生產加工企業等場所等「九小場所」。

另還有多業態混合生產經營場所與分租、轉租形成生產、儲存多種功能的勞動密集型企業等場所，並鎖定人員密集場所如賓館飯店、公共娛樂場所、大型商業綜合體、醫院、寄宿制中小學、養老院、旅遊場所、兒童福利院等場所等。

在整治重點部分，則汲取江西新餘市「1·24」特別重大火災事故與河南南陽市「1·19」重大火災事故教訓，集中整治3大問題，包含第一的違法違規施工作業和生產經營，關注如未經審批施工作業、違規拆除作業、未落實作業安全措施冒險作業；違規使用明火或者電焊、氣焊作業等；人員密集場所、地下建築的冷庫違規採用易燃可燃保溫材料等。

此外，還重點關注安全疏散條件不足問題，如佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口和消防車通道；安全出口和疏散樓梯數量不足、寬度不夠；應急廣播、應急照明、疏散指示標誌損壞；未結合實際制定滅火和應急疏散預案等。

同時鎖定整治違規設置防盜網和看板，如人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的防盜網、鐵柵欄、看板障礙物等。後續也要求各地區要集中曝光典型隱患、突出問題和嚴重違法行為，向社會公佈單位名稱和具體問題。