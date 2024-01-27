根據《The Athletic》記者布哈27日爆料，急需補強替補後衛的湖人，目前除了鎖定拓荒者布羅格登與巫師泰厄斯瓊斯，更看上剛被熱火交易到黃蜂即將買斷合約的羅瑞，不過隨著最近羅素先發表現越來越優異，原本要被當作交易籌碼的羅素，繼續留在湖人機率已經上升到4成。

羅瑞本季效力熱火拿到場均8.2分、4.0助攻與3.5籃板，整體表現大舉下滑，也讓熱火對他失去信心，才把他交易到黃蜂換回洛席爾，由於他到現在都沒跟黃蜂報到，黃蜂還在努力交易他，如果無法成功送走，黃蜂就有可能買斷羅瑞合約。

由於湖人季前找來的替補後衛文森始終被列傷兵名單，可用後衛僅剩羅素與里夫斯，湖人當然急著想要找來優質替補後衛，目前除了布羅格登、泰厄斯瓊斯與羅瑞，湖人當然最想要的還是跟老鷹完成穆雷交易，問題是羅素最近表現太好了。

自從羅素14日回到湖人先發名單後，他平均可拿27.4分、6.6助攻，表現宛如全明星等級球員，也讓湖人開始猶豫是否要把他交易出去，如果老鷹願意放棄里夫斯，改而接受羅素當作交易籌碼，或許羅素才有可能被湖人交易，但現在一切還須觀察當中。