54歲男星林煒過去是花系列男主角專業戶，5年前他和香港女星前妻龔慈恩早已離婚，而林煒也大方承認與女總裁劉灼梅交往中。近期林煒定居在台灣，昨(26日)他發文透露想把母親接來台灣，無奈媽媽原本姓金，多年前申請恢復本姓「愛新覺羅」，但林煒的身分證忘了改，申請相關手續時被戶政事務所的人詢問：「如何證明她是你媽？」讓林煒相當無奈。

據知，林煒的外祖父和溥儀是堂兄弟，家族屬滿洲正黃旗，自從滿清被推翻後，林煒的母親便改姓金，2010年代才改回原本姓氏「愛新覺羅」，近年林煒媽媽在香港居住，昨林煒發文說想把媽媽接來台灣一起住，到戶政事務所時才發現因為自己身分證上父母欄名字沒改，很難證實對方是他的母親。

林煒多年前認愛女友劉灼梅。（圖／中時資料照片）

林煒說，因此他著手申請新身分證，「我也提供了移民署認可的文件！，我也問戶政事務所的承辦人回覆：戶政實施法16條有寫：但沒有寫一定要呈交準確的文件，具體情況由她們認定！」最後他交出父母結婚證書、身分證字號、林煒的出生證明，上面有父母全名，接著又被工作人員問：「為什麼出生證明沒有寫媽媽的年齡？」

林煒發文。（圖／翻攝自林煒wailamroger臉書）

林煒無奈說：「出生證明文件是世界語言，不是人治，你想寫上什麼，格式的世界通行的，規範的！認證是接力的信用，不是自己包了全部，怕擔責任，還有一個：宣示本人如有不實謊言，願意承擔一切法律責任」，而媽媽知道他為了她奔波很心疼，安慰林煒說：「沒關係，最差的：我不去就是了！不要因為我給你造成麻煩！」林煒則表示自己不怕麻煩，只是不喜歡價值混亂，有網友為他打氣說：「祝：順利。」