就在以哈激戰期間，以色列積極推動美國重大軍售。

以色列既要打擊加薩激進組織哈瑪斯（Hamas），又要嚴防中東其他伊朗撐腰的恐怖組織延燒戰火報復，正快馬加鞭，推進美國對F-35和F-15EX戰機等重大軍售。

綜合外電26日報導，以色列除了分別添購25架F-35和F-15EX戰機外，還將採購12架KH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直昇機及大批彈藥。

以色列國防部總幹事扎米爾（Eyal Zamir）周四（25日）等官員結束訪美行程，期間他們拜會了來自五角大廈和國務院的美國政府官員，還有國防承包巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及波音（Boeing）代表。

以色列國防部和五角大廈雖然都發布了聲明，但並未透露細節。不過，據以色列當地媒體Mako說，美以周四達成自以哈戰爭爆發以來最廣泛的協議。此外，安全分析師巴德瓦爾（Colby Badhwar）推文說，以色列去年已表達很想採購F-35 和剛下線的F-15。此外，以色列也請求美國空軍，暫時放棄對波音F-15的組裝順位權，以加速完成他們的訂單。

Israel has decided to significantly strengthen its air force



A deal was just signed with the U.S. to buy:



- 25 F-35 JSFs

- 25 F-15EX Eagle IIs

- 12 AH-64 Apache attack helicopters

- Loads of ammunition for the air craft



The goal? Air superiority in the Middle East pic.twitter.com/QMS2cGzjbI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2024

而值得注意的是，以色列將成為美國以外，第一個擁有 F-15EX戰機的國家，但屆時它接收的，將是量身訂製的F15 IA。