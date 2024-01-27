前大陸媒體人王志安（王局）日前來台參加《賀瓏夜夜秀》，因批評台灣造勢場合像演唱會，甚至還請來身障人士上台賣弄煽情，引來兩派評論。昨(26日)王志安發影片對身障人士道歉，接著又向民進黨喊話：「我說句實際話，實在是有點自不量力。」稍早他再發文，透露聽說有人要找山口組對他下手，還有網友討論要如何籌資收買黑道來做掉他，讓他不得不發出「不輕生宣言」

王志安發文表示，有看到媒體說「山口組或準備對我下手」，還有在日本的華人肉搜他、公開他的公司和個人資料，「我留個證據在推特，萬一我出事兒，這些都是證據」，還有個推特名稱為「脫韁野狗」的網友也不斷攻擊他，甚至懷疑他自稱在日本新聞業工作，但查詢後似乎沒有該媒體。

王志安最近因失言風波成為眾矢之的。（圖／翻攝自STR Network Youtube）

王志安強調：「我從沒見過他，也不認識，沒有任何個人利益糾葛。誰在背後指使並給他提供人肉資訊。不用我說，各位也知道吧。」今早他再說，聽說「脫韁野狗」將發起募資，收買黑道打算對他不利，就他所知該空間有100多人有看到這番言論，如果有人錄音的話麻煩提供給他，「我想這觸犯日本刑法了」。

昨晚，王志安不堪連日來的壓力，發影片向眾人道歉，他坦言自己模仿身障人士的行為確實有錯，本來想找機會當面向陳俊翰致歉，但對方助理打槍，並強調他該說對不起的是全台灣的身障人士，他更承認自不量力，「我到台灣之後就應該歌頌，歌頌民進黨。整個台灣民主制度不但是華人之光，還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光……這才對呀，我怎麼能批評台灣呢，怎麼能批評民進黨呢？」