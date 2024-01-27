好市多人氣商品「骨灰罈紅茶」出新款，一名女網友分享，最近發現有「煙燻玫瑰色」的骨灰罈紅茶，浪漫的少女色讓她當場心動買一組回家，到家後卻發現茶包換了新包裝，以前的茶包都是一袋一袋用紅色的紙袋分開裝，如今改成用透明塑膠袋裝，引起網友討論。

一名女網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，逛好市多發現「骨灰罈紅茶」出新色了，從照片中可見，新包裝是煙燻玫瑰粉，夢幻少女色讓原PO當場失心瘋扛了一罐回家。

好市多人氣商品「骨灰罈紅茶」出新顏色，浪漫的煙燻玫瑰粉引起網友討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友表示，回家以後發現，「骨灰罈紅茶」的內包裝改了，舊的包裝是用紅色的紙袋裝，每一包看起來都很有質感，現在則改成用透明的塑膠袋裝。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些網友認為過去的包裝好多了，紙袋至少比較環保，建議原PO可以退貨；但有網友認為新包裝比較好保存，不容易受潮，且打開包裝的時候，也不會像過去撕開紙袋一樣，容易把茶包也撕破。