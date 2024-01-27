透過秦始皇陵旁的1號陪葬墓挖掘具備重大學術價值，可藉此了解秦代高等級貴族喪葬制度與當時的物質與制度文化。（截自央視）

秦始皇帝陵博物院26日指出，從2013年開始秦陵外城西側9座大、中型墓葬中的1號陪葬墓進行持續發掘，尤其發現墓主等級極高，是帝陵規制下的「帝國第一陪葬墓」。目前已基本完成了墓道、墓室和3座車馬陪葬坑的發掘，取得重大考古收穫，包含出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器、5組車馬等。

考古人員初步認為，1號墓為一座大型中字形豎穴土壙木槨墓，是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白，是研究秦代高等級貴族喪葬制度乃至中國古代帝陵制度的極具價值的考古資料。

據大陸央視報導，此次挖掘的1號陪葬墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440公尺處，全長約100公尺，總面積約1900平方公尺。整體墓室平面呈「中」字形，墓壁有三層臺階，墓室分佈大量木炭。墓上曾存在著封土，由南、北墓道與墓室三部分組成。墓道兩側有三座車馬陪葬坑。

該墓內出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器。陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆等；青銅器有鼎、豆、鈁、壺、盤、甑、燈以及編鐘、琴軫等；玉器有玉圭、玉璧及小玉鼎等。

兵器有鐵劍、鐵甲、帶廓銅弩機、銅戈等；小型明器則有金銀駱駝、舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑、獵犬、銀盒等。另有金帶鉤及數量較多的銅半兩。

同時1號陪葬坑內埋藏5組車馬，其中一組為羊車，包括獨輈木車4輛，雙轅木車1輛。羊車為六羊，並列一排，骨骼保存完整。身上裝飾有類似於駕馬的銅節約、帶扣、銅環等青銅馬具。

在考古學術價值上，工作人員說明，此墓從屬於秦始皇帝陵的特徵顯著，與秦始皇帝陵規劃設計緊密相關，時代為戰國晚期到秦統一，且墓主等級極高，是帝陵規制下的「帝國第一陪葬墓」。

此次也發現該墓見證夏商至戰國晚期王陵「集中公墓制」的消亡，顯示戰國晚期到宋元明清帝陵「獨立陵園制」的形成與確立，折射出中國古代中央集權制度由血緣政治到地緣政治的巨大歷史變革，豐富了對秦帝國統一前後物質文化與制度文化的認識，具有非常重要的學術價值。