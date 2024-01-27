民眾黨24日舉辦感恩餐會，前立委蔡壁如先是在一場和國民黨桃園市議員凌濤辦的座談中，被記者問到，「有沒有參加尾牙」，她當下回應，「沒收到通知」，引發熱議。昨（26）日蔡在少康戰情室則表示，「是不是記者問錯了，不會介意，吃飯這件事情是小事」。今日稍早，蔡則在臉書給出正式說法。

蔡壁如在臉書發文稱，「尾牙是小事，的確不用無限放大。但為黨開疆闢土的區域立委候選人，我們應該好好規劃地方發展的策略。」

彷彿是回應近日黨內風波，蔡壁如接著指出，自己從選完謝票，已經參加地方上不少尾牙，「昨天晚上特別回台北OURs的尾牙，我每年都會參加，大家應該多多關心公民團體的尾牙、街友的尾牙，比政黨的尾牙還重要多了。」

蔡壁如強調，OURs專業者都市改革組織，專注在居住政策幾十年的專業團體，去年12月，也發文感謝第一時間推動居住正義的立委，自己看大多數都沒有連任，有些是像她轉戰區域立委，有的是不連任。蔡還稱，「未來各政黨應該要有和居住正義議題對接的立委，在立法院接棒繼續推動。」