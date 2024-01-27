農曆春節即將到來，許多人都期待龍年能大財，對此命理專家湯鎮瑋傳授「五色錢鈔生財法」，有助於財富暴增，尤其是生意人，將其放在收銀台裡面，象徵以錢生錢、財源滾滾來。

湯鎮瑋在臉書粉專發文指出，首先準備新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，或取各國錢鈔取其五行顏色：綠、粉红、咖啡（黃）、灰（銀）、藍（黑）皆可。

接著使用全新紅包袋，有龍形圖騰更佳，將準備好的鈔票放進紅包袋中，於農曆3、6、9、12月，過年期間或立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等，帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶，讓錢袋變成財庫、錢母。

湯鎮瑋表示，做生意的人可以將其放在收銀台裡面，象徵以錢生錢、招財滾滾；若是一般上班族或家庭主婦，可以放在梳妝台、保險箱、財位上，藉五行相生力量，生生不息、富貴相傳。