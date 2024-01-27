相較肺癌、大腸癌等常見癌症，陰莖癌發生率雖然低，但臨床仍時有相關病例。醫師提醒，男性若發現陰莖變腫、飄異味、潰瘍、潰爛或傷口長時間不癒合，都要提高警覺，及早就醫諮詢。

台北馬偕醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕在臉書粉專PO文指出，陰莖癌不是傳說，別以為這是只有鳥人才會遇到的鳥事，煩人的癌細胞可能會因為感染HPV病毒、包莖、慢性發炎、多重性伴侶、罹患愛滋病、平時衛生習慣不佳等等因素悄悄進入身體。

陳鈺昕指出，陰莖癌發生率不高，僅約10萬分之1，台灣好陰莖癌的年齡層是60至69歲，包莖患者記得來割包皮，以減少罹癌風險，另接種HPV疫苗，也可增加抵禦力。

該如何從GG的變化來警覺陰莖癌，可看下列3 重點。

■「變臉」不是玩笑：發現陰莖的形狀改變了？比平常更腫脹，這可不是突然雄風異於常人，或是出現腫塊，也不是上天為你入了特別的珠，讓GG看起來變大了一些。醒醒吧！你沒這麼特殊。

■「火山爆發」不是開心時刻：當陰莖出現潰瘍、潰爛、或是長時間不癒合的傷口，除了懷疑是不是感染到性病，更要小心這不是性愛的火花，而是陰莖癌的預警信號。

■「氣味異常」不是新香水：陰莖散發異味，這可不是新款古龍水，可能是反覆感染發炎導致的惡臭。陰莖傷口一直好不了也是陰莖癌的警訊

難道陰莖發現腫塊或是以上異常就對號入座，判定自己罹患癌症，需要切GG開始鬱鬱寡歡嗎？陳鈺昕指，當然不是！擁有正確的知識才能更輕鬆地應對，但建議還是就診諮詢醫師，才是最正確的做法，小心保護自己的小夥伴，從對身體發出的訊息保持警戒開始，讓GG永遠健康且昂揚。