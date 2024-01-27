堅果含有優質油脂及豐富營養，對身體健康好處多，不過醫師提醒，杏仁、腰果、南瓜籽、胡桃、開心果及芝麻等6款堅果Omega-6脂肪酸太多、Omega-3較少，吃多恐引發慢性發炎；攝取Omega-6和Omega-3的黃金比例為4：1，像是夏威夷果、核桃、扁豆較佳；亞麻籽和奇亞籽有助抗發炎，醫師稱它們為「超級堅果」。

減重醫師蕭捷健在臉書發文表示，吃堅果是補充優質油脂的好方法，但有些堅果吃太多可能是身體發炎的隱形兇手，他舉例杏仁的Omega-6和Omega-3比例高達2010：1，幾乎不含omega-3，吃太多不僅沒幫助，還會讓身體「著火」。

蕭捷健表示，不少中醫師常提到，堅果屬於燥熱性質，吃太多容易火氣大、嘴破，其實就是因為吃太多會造成身體發炎的堅果了，「吃太多杏仁，身體不是在吸收營養，而是在召喚消防隊。」

蕭捷健解釋，Omega-6和Omega-3脂肪酸在人體裡就像宇宙中的陰陽，要保持平衡，Omega-6能促進免疫反應，分泌花生四烯酸，清除體內細菌，但如果Omega-6太多，就像開啟了身體的警報系統，引發慢性發炎；Omega-3則是滅火英雄，幫助調節發炎反應。

蕭捷健說，攝取Omega-6和Omega-3的黃金比例建議是4：1，不過現代人外食多，大部分的人攝取的比例都落在16：1，甚至是32：1。

蕭捷健點名杏仁、腰果、南瓜籽、胡桃、開心果及芝麻Omega-6太多、Omega-3含量少，吃太多會導致身體發炎；夏威夷果、核桃及扁豆比例剛好，對身體有益；亞麻籽和奇亞籽Omega-3較多，是能抗發炎的超級堅果。