日本籍女星愛紗（千田愛紗）來自沖繩縣，24年前來台發展演藝事業，領有中華民國永久居留證。昨她發文分享台、日寒流的差異，認為台北的體感溫度比高緯度的日本冷。

前幾天台灣歷經入冬最強寒流，許多地方的氣溫都跌破10度；氣象專家賈新興表示，今年這波寒流真的非常冷，連續15度以下低溫長達96小時以上，超越2016年霸王寒流的81小時。定居台灣的愛紗有被這波寒流冷到，26日發文：「這幾天氣溫下降，冷啊冷啊，其實台北的冷跟日本的冷很不一樣～」

愛紗說台北的濕度較高，所以體感溫度比日本還冷。（圖／FB@千田愛紗 Aisa Senda）

愛紗指出，儘管日本的緯度較高，但依照體感溫度來看，「絕對台北比較冷，是因為台灣比較潮濕的關係。」愛紗說她很喜歡冬天，因為很多衣服毛毛的，摸起來很療癒，且可以洋蔥式穿法。

愛紗臉書全文。（圖／FB@千田愛紗 Aisa Senda）

網友留言：「日本的乾冷其實還蠻舒適的」，愛紗回：「但很乾猛搽保養品。」另一名認同的網友則表示：「日本就算下雪也沒台灣冷...想去日本雪地打滾」，愛紗回應：「不一樣的冷～」。