議員部分，為台中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，因同一選舉區缺額達1／2以上須辦理補選。（內政部提供／游念育台北傳真）

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，包含直轄市議員13人、縣（市）議員3人、鄉（鎮、市）長3人。

內政部表示，當選者若具現任民選地方公職人員身分，依法應於就職立法委員前辭去現職，至於辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。議員部分，為台中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，因同一選舉區缺額達1／2以上須辦理補選。

另鄉（鎮、市）長部分，則有苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長及台東縣大武鄉長共3個地方首長職缺，須辦理補選。

內政部說明，依「地方制度法」規定，地方民意代表，包括直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表，不得兼任其他民選公職人員。

另依「地方制度法」及「公務人員服務法」規定，民選地方行政首長，包括直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長，不得兼任他項公職。因此，現任民選地方公職人員當選立法委員，應於就職立法委員前辭去現任職務。

此外，依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額3／10以上，或同一選舉區缺額達1／2以上時應補選；鄉（鎮、市）長部分，則先由縣政府指派代理鄉（鎮、市）長，並由縣選舉委員會於出缺之日起3個月內辦理補選，以確保地方政務推動順利。