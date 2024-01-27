新北市蘆洲區一名19歲王姓男子，日前與一群友人正要去幫朋友慶生，半路因為手機網路沒付錢被停用，因而違規臨停在通訊行前，想要重新申辦網路。新北保大員警發現違規便上前盤查，員警剛往車內一看，中央扶手處竟放了一個「K盤」，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送裁罰。

據了解，上周六（22日）晚間8時許，保大第一中隊員警在蘆洲巡邏時，發現1輛自小客車違規停，員警正要上前查看時，王男一看到員警靠近車輛，便馬上從通訊行衝了出來，王男一心想著要重辦網路，希望員警可以快速結束盤查。

過程中王男還熱情的快速介紹車內物品，只是當員警拿手電筒往車內一照，一個K盤（內含K他命殘渣）就放在車內中央扶手處，王男當下一臉錯愕及尷尬，極力想要撇清關係，牽扯不在場的朋友，還直指與朋友的爸爸有關係。

警方將同車的22歲周男列為關係人，警詢後，將王男依違反毒品危害防制條例罪嫌函送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。

員警還發現，該車輛不但車頭毀損，輪胎還都已磨平，便好意的提醒王男要注意車輛狀況；王男僅無奈表示，該車是向友人借來代步使用，並且以「維修車頭及更換輪胎」來抵用借車費用。

新北保大警方呼籲民眾，要遠離毒品，施用毒品不僅傷財也傷身，勿再沉迷毒品；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。

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