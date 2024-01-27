美國終於同意出售土耳其新型F-16戰機和現代化套件

就在安卡拉正式完成同意瑞典加入北約的相關程序後1天，五角大廈周五（26日）說，美國國務院已批准軍售土耳其F-16 戰機及相關設備，而這項軍售案價值估計為230億美元（近7,200億台幣）。

據路透26日報導，美土關係歷經長期考驗後，拜登政府26日正式通知國會，表明打算繼續進行這項軍售案，向前邁出了重要的一大步。

在這項軍售案中，美國將出扣40架新型F-16戰機，還有近80套現代化套件。事實上，土耳其最初是在2021年10月要求採購F-16戰機，但由於遲遲不肯批准瑞典加入

北約，因而成為贏得美國國會同意的主要障礙。歷經20個月的拖延後，土耳其國會本周稍早終於批准了瑞典入會案，隨後美國也點頭同意軍售。

美國聯邦參議院外交委員會主席卡登（Ben Cardin）說，「我同意土耳其要求採購F-16戰機與否，一直取決於它是否讓瑞典加入北約。但請別誤會了，這可不是我輕易做出的決定。」他強調，土耳其需要加緊改善人權紀錄，並加強合作，讓俄羅斯為侵烏克蘭負責，並協助緩和中東緊張局勢。