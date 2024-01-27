立法院長游錫堃27日到台中民主議政園區參加新春揮毫活動。(林欣儀攝)

下屆立法委員將於2月1日就職，立法院正副龍頭人選也引發關注，現任立法院長游錫堃將與副院長蔡其昌搭檔競選下屆正副院長，他27日上午出席民主議政園區新春揮毫活動時說，若1月29日獲黨團推薦成為正式候選人，將展開拜票活動；至於若未沒選上院長是否辭立委？他強調「我內心有所決定」。

針對新國會龍頭改選，民眾黨主席柯文哲已經下令民眾黨要「團進團出」，是否有信心得到白黨支持？游錫堃表示，他沒有這樣說，但立法院長依規定是由委員互選產生，自己只是其中一個候選人，等到黨團會議通過、民進黨推薦他成為候選人，到時候就會展開拜票，只要有票的都會盡可能去拜訪。

游錫堃26日接受主持人周玉蔻專訪時兩人發生爭吵，他今天對此表示「過去就算了」；至於是否沒選上院長就辭立委？游錫堃說，不回答假設性問題，但是內心知道要怎麼做，也有所決定，但現在畢竟這是假設性問題，「我也有當選的機會啊，為何一定要談落選的事情」。

針對民進黨團總召柯建銘在臉書指民眾黨立委黃國昌班門弄斧，游錫堃說，每個委員都可以提出看法，尊重任何一個委員提出的看法，選舉就是每個人或黨都有自己的想法，民主社會多元思考、多元主張是正常的，應該尊重。