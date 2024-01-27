根據《人民日報》引述大陸住建部和金融監管總局方面指出，預計1月底前，之前規劃的第一批城市房地產融資協調機制項目「白名單」將落地，將讓金融機構將更加精準支持房地產項目的合理融資需求，促進房市平穩健康發展。

去年11月大陸官方傳出將擬訂一份房企「白名單」，作為對房企的融資支持，據傳共有50家國有、民營房企會被列入名單內，包括新城發展、萬科和龍湖地產等。

大陸住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，會議中就強調，針對當前部分房地產項目融資難題，各地要以項目為對象，抓緊研究提出項目名單，預計本月底前第一批項目名單落地後即可爭取貸款。

回顧稍早1月初，兩部門聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，要求各地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制，及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求，推動房企和金融機構精準對接，協調解決好房地產融資中的困難與問題。

大陸住建部也要求，各城市可以因地制宜調整房地產政策；以編制住房發展規劃為抓手，完善「保障＋市場」的住房供應體系，建立人、房、地、錢要素聯動新機制，實施保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造；整治房地產市場秩序，切實維護人民群眾合法權益。

金融監管總局方面則是要求，金融機構要對符合授信條件的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限；對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持；加強資金封閉管理，嚴防信貸資金被挪用。